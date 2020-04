Aurubis Aktie: Details zu den Aktienrückkäufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aurubis AG kaufte zuletzt eigene Aktien zurück. Und zwar hat sie laut eigenen Angaben am 19. März 2020 im Rahmen eines laufenden Programms mit dem Rückkauf eigener Aktien begonnen. Und in welchem Umfang erfolgen die Käufe? Dazu gab es am Montag Angaben vom Unternehmen. Demnach wurden in der vorigen Woche (also 30. März bis 3. April jeweils einschließlich) exakt 265.650 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



