Aurubis-Aktie: Bald wieder dreistellig?

Die Aktie der deutschen Kupferschmiede Aurubis hat sich in den vergangenen Monaten prächtig entwickelt. Der Kurs befindet sich seit der zweiten Septemberhälfte 2021 in einem Aufwärtstrend und schaffte im Dezember den Ausbruch über das Doppeltop von 86,80/87,74 Euro und den Sprung auf ein neues Rekordhoch. Angetrieben von der Hausse an den Rohstoffmärkten ließen die Käufer die Aktie Anfang März im Hoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



