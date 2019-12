Aurubis Aktie: Aktienrückkauf beendet!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

„Damit ist der Aktienrückkauf beendet“ – so hieß es in einer Meldung der Aurubis AG vom Freitag. Damit bezog sich das Unternehmen auf ein am 8.11.2019 bekannt gemachtes Programm zum Rückkauf eigener Aktien. Dieses hatte demnach am 11.11. begonnen und die dritte und nun offensichtlich letzte Tranche lief vom 25.11. bis zum 28.11. Im Rahmen der dritten Tranche hat Aurubis im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung