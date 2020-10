Aurora verlässt die Cann-Gruppe, legt den Schwerpunkt auf ‘Kernmärkte’

Aurora Cannabis Inc. (NYSE:ACB) entschied sich dafür, sich von der Cann-Gruppe zu trennen.

Nach Angaben der Marijuana Business Daily verkaufte die kanadische Cannabis-Firma ihre Beteiligung an ihrem australischen Branchenkollegen.

Das Unternehmen gab an, dass es seine “11,84%ige Beteiligung an der Cann-Gruppe über außerbörsliche Geschäfte an eine kleine Anzahl nicht bekanntgegebener Käufer” am Freitag, den 9. Oktober, nachdem der Markt geschlossen wurde, verkauft habe.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung