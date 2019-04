Aurora erhält maximale Anzahl von Losen bei deutscher Cannabis-Anbauausschreibung

Berlin (ots) - Aurora Deutschland GmbH(https://www.auroramedicine.com/de/) gibt heute bekannt, dass dasBundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)beabsichtigt dem Unternehmen den Zuschlag für den Anbau vonmedizinischem Cannabis unter höchsten Qualitätsstandards inDeutschland zu erteilen. Nach Einschätzung des BfArM hat Aurora dasbeste Konzept eingereicht und erhält im Zuschlagsfall die maximaleAnzahl von fünf der insgesamt 13 ausgeschriebenen Lose. Zwei weiterenUnternehmen wurden die restlichen Lose zugeordnet. Die finaleZuschlagserteilung wird voraussichtlich nicht vor Mai 2019 erfolgen.Das BfArM wählte die Unternehmen auf Basis der eingereichtenKonzepte zu u.a. Anbau, Verarbeitung, Logistik, Sicherheit sowieQualität aus. Aurora hat laut BfArM die beste Wertung erzielt. "Wirsind stolz, dass wir mit unserem Qualitätsanspruch die deutschenBehörden überzeugen konnten", sagt Dr. Axel Gille, Geschäftsführerder Aurora Deutschland GmbH.Aufgrund der in den Ausschreibungsbedingungen festgelegtenLimitierung der Lose pro Unternehmen, konnten Aurora nicht mehr alsdie erhaltenen fünf Lose zugeteilt werden.Die Produktionsmenge wird über einen Zeitraum von vier Jahreninsgesamt mindestens 4.000 kg betragen. Die ersten Lieferungen werdenim 4. Quartal 2020 erwartet."Nach dem Import von Medizinal-Cannabisblüten seit 2015 und dergerade erfolgten Einführung von Cannabis-Vollextrakt können wir soauch zukünftig eine Versorgung der deutschen Patientensicherstellen", ergänzt Philip Schetter, Geschäftsführer der AuroraDeutschland GmbH.Über Aurora DeutschlandDie Aurora Deutschland GmbH wurde im Juli 2015 von Dr. FlorianHolzapfel und Patrick Hoffmann unter dem Namen Pedanios GmbHgegründet. Mit der erteilten Großhandelserlaubnis konnten noch imDezember 2015 die ersten Cannabis-Produkte vertrieben werden. Bei denvon der Aurora Deutschland GmbH vertriebenenMedizinal-Cannabisprodukten handelt es sich um Arzneimittel gemäß AMG§ 2 Absatz 1 und Ausgangsstoffe nach § 11 der ApBetrO.Seit dem Jahr 2017 ist das Unternehmen eine Tochtergesellschaftdes börsennotierten lizenzierten kanadischen Cannabis-ProduzentenAurora Cannabis Inc. mit Hauptsitz in Edmonton, Alberta. Mit einerProduktionskapazität von mehr als 500.000 kg pro Jahr und einemVertriebsnetz in 24 Ländern auf fünf Kontinenten ist Aurora einer derweltweit größten und führenden lizenzierten Cannabis-Produzenten.Anfang August 2018 firmierte die Pedanios GmbH offiziell zu AuroraDeutschland GmbH um (https://www.auroramedicine.com/de/). AuroraDeutschland ist der Marktführer in Deutschland beim Vertrieb vonMedizinal-Cannabisblüten. Neben der Aurora Deutschland unterhältAurora Cannabis Inc. mehrere weitere europäische Ländergesellschaftenu.a. in Italien, den Niederlanden und Polen, die unter derDachgesellschaft Aurora Europe GmbH mit Sitz in Berlin gebündeltsind.Pressekontakt:Aurora Europe GmbHWilmersdorfer Straße 98/99 | 10629 BerlinT +49 (0)30 9832 1601 0 | M +49 (0) 176 18000 508F +49 (0)30 9832 1601 9Sandra.Buetow@auroramedicine.com | www.auroramedicine.comOriginal-Content von: Aurora Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell