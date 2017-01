Hamburg (ots) -Zum 40. Geburtstag von Moderatorin Michelle Hunziker schreibt ihreTochter Aurora (20) in der aktuellen GALA (Ausgabe 04/17, ab morgenim Handel) eine Liebeserklärung an ihre Mutter: "Wir hatten auchharte Zeiten, das muss ich zugeben. Ich habe es Dir schwer gemacht,mir zu vertrauen, und habe bestimmte Fehler immer wieder gemacht,vielleicht zu oft. Ich habe Dich enttäuscht, und ich kann nichtversprechen, dass ich das nicht wieder tun werde. Aber trotzdem hastDu mich immer innig und bedingungslos geliebt. Ich kann Dir gar nichtgenug dafür danken. (...) Ich fühle mich sehr privilegiert, in Direine Freundin, Schwester, Verbündete, manchmal auch eine Feindin,aber vor allem eine Mutter zu haben."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell