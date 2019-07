Aurora Optoelectronics Co Ltd: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aurora Optoelectronics Co Ltd-Kurs wird am 27.07.2019, 07:20 Uhr mit 1.75 CNH festgestellt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Aurora Optoelectronics Co Ltd auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -63,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Aurora Optoelectronics Co Ltd damit 38,11 Prozent unter dem Durchschnitt (-25,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt -26,22 Prozent. Aurora Optoelectronics Co Ltd liegt aktuell 37,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Aurora Optoelectronics Co Ltd derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,06 CNH, womit der Kurs der Aktie (1,75 CNH) um -42,81 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,56 CNH. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +12,18 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Aurora Optoelectronics Co Ltd-Aktie ein "Buy"-Rating.