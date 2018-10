Aurora Labs von Gartner als cool Vendor ausgezeichnet

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Tel Aviv/München (ots) - Führendes Analystenhaus wählt innovativeUnternehmen im Smart Mobility Markt ausAurora Labs, Anbieter der selbstheilenden Software für ConnectedCars, wurde von Gartner Inc. in dem im Oktober 2018 erschienenenReport "Cool Vendors in Automotive and Smart Mobility" als CoolVendor ausgezeichnet. Der Report wurde von den führendenGartner-Analysten Carsten Isert und Jonathan Davenport verfasst. DerBericht hebt neue und innovative Anbieter KI-basierter Lösungenhervor, die das Potenzial haben, den Mobilitätsmarkt zu verändern.Aurora Labs, eines von nur vier Unternehmen, das im Bericht als CoolVendor identifiziert wurde, ermöglicht es Automobilherstellern,proaktiv auf die Herausforderungen zukünftigerFahrzeugsoftware-Architekturen, -Prozesse und -Services zu reagieren,um Fahrzeuge schneller auf den Markt zu bringen. Dem Bericht zufolge"werden Software und KI nicht nur für die Betriebsleistung desFahrzeugs immer wichtiger, sondern auch als primäre Schnittstelle fürSysteme, die die Benutzerfreundlichkeit gestalten. Das Zeitalter derAutomobilsoftware führt zu einer Explosion von Innovationen rund umdas Auto.""Wir glauben, dass die Anerkennung von Aurora Labs durch Gartnereine Bestätigung dafür ist, dass es für Automobilhersteller immerwichtiger wird, neue Lösungen zu entwickeln, die agile,benutzerorientierte Entwicklungsprozesse ermöglichen", erklärt ZoharFox, CEO von Aurora Labs. "Wir arbeiten mit Automobilherstellern undZulieferern zusammen, um die Einführung neuer Technologien,einschließlich maschinellem Lernen und KI, in der Industriezukunftssicher zu gestalten. Wir helfen bei der Einführung einerneuen Generation von selbstheilenden Autos und sind stolz darauf,dass Gartner unseren Innovationsvorsprung erkannt hat."Gartner-Kunden können den vollständigen Bericht hier herunterladen:http://ots.de/YgBFj4Die Ernennung von Aurora Labs zum Cool Vendor in Smart Mobilitydurch Gartner erfolgt kurz nachdem Aurora Labs zur Teilnahme an derSTARTUP AUTOBAHN eingeladen wurde, der Innovationsplattform vonDaimler, Plug and Play und der Universität Stuttgart zurWeiterentwicklung innovativer Softwarelösungen für dieAutomobilbranche. Zu den weiteren Partnern der STARTUP AUTOBAHNzählen u.a. Porsche, Webasto und BASF.Haftungsausschluss:Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oderDienstleistungen, die in unseren Research-Publikationen dargestelltsind, und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mitden höchsten Bewertungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationenbestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner undsind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alleausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf dieseForschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oderEignung für einen bestimmten Zweck.Über Aurora LabsAurora Labs wurde 2016 von Zohar Fox und Ori Lederman mit Büros inTel Aviv und München gegründet. Das Unternehmen leistet Pionierarbeitim Bereich Self-Healing Software[TM] für vernetzte Fahrzeuge, damitOEMs proaktiv auf die Fahrzeugsoftware-Architekturen, -prozesse und-dienstleistungen der Zukunft reagieren können. Agile,benutzerorientierte Softwareentwicklungsprozesse schaffen eineVielzahl von Chancen und Risiken für OEMs, auch nachdem das Auto dieProduktionslinie verlassen hat. Die Line-Of-CodeMaintenance[TM]-Technologie von Aurora Labs verwendetMachine-Learning-Algorithmen, um alle drei Phasen der Softwarewartungzu adressieren und die nächste Generation von softwaregesteuertenAutomotive-Funktionen zukunftssicher zu machen. Von der Erkennung vonFehlern im Software-Code über die Vorhersage von Ausfallzeiten, dieBehebung von Fehlern "on the go" bis hin zur zuverlässigen undkostengünstigen Einführung neuer Automotive-Features in alle ECUs imFahrzeug ohne Ausfallzeiten ebnet Aurora Labs den Weg für dasZeitalter des selbstheilenden Autos.Aurora Labs - self-healing software for a more predictable world.Weitere Informationen finden Sie unter auroralabs.com.Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Stefan SchmidtTel.: +49 (0) 89 99 38 87 -30 / -47auroralabs@hbi.dewww.hbi.deOriginal-Content von: Aurora Labs, übermittelt durch news aktuell