Aurora: Interessante Perspektiven!

Von Aurora Cannabis Inc. (kurz „Aurora") gab es zuletzt interessante Nachrichten. So klang es vielversprechend, dass das Unternehmen mit der „Farmacias Magistrales S.A." in Mexiko zusammenarbeiten will. Dieses Unternehmen habe bereits eine Import-Lizenz für den Import von medizinischen Cannabis-Produkten von Aurora nach Mexiko erhalten. Da die „Farmacias Magistrales S.A." in Mexiko laut Aurora interessante mögliche Vertriebswege vorweisen kann (Aurora nennt ca.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.