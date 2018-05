Aurora Chain nimmt am Wettrennen um die öffentliche Blockchain teil

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die öffentliche BlockchainAurora gab eine Pressekonferenz im Four Seasons Hotel in Seoul zurweltweiten Einführung der Blockchain. Bei der Konferenz verkündeteder Gründer von Aurora, Aqua Zhao, dass das AuroraBlockchain-Netzwerk heute live gehen wird. Hunderte Journalisten ausChina, Südkorea, dem Vereinigten Königreich, den USA und anderenNationen nahmen daran teil.Außerdem gab er seine Vision für Aurora bekannt: eine öffentlicheChain, die die nächste Generation der Blockchain-Technologie und-Anwendung anführen wird. "Wir sind bestrebt, der Welt über dieBlockchain hinaus echte Werte zu liefern", sagte Zhao.Das Team hat viel Arbeit in Technologie, Innovation und Adaptiongesteckt, um die Branchenanforderungen für Videospiele, Big Data,künstliche Intelligenz, Internet der Dinge und vieles andere besserzu erfüllen. Laut Zhao wird Aurora eine Dapp-gestützteBlockchain-Welt aufbauen.Die von Aurora gelieferten Lösungen sind mehr als nur technischeUnterstützung. Das Team von Aurora wird mit den Entwicklern von Dappzusammenarbeiten, um neue Geschäftsmodelle zu erforschen und realeWerte und Regeln für die Blockchain aufzustellen. Als Beispiel führteZhao an, dass digitale Ressourcen und Spielemechanismen durch SmartContracts oder Tokens dargestellt oder sogar ersetzt werden können.Aurora baut auf DPOS+BFT-Konsens auf, um unerwünschte undunbeabsichtigte Gabelungen zu vermeiden. Es handelt sich um einP2P-Stereo-Netzwerk, das die Multi-Asset-Einführung unterstützt. Eineweitere beachtliche Innovation ist die "intelligente Isolation vonAnwendungen", die einen smarten Bereich für ausstehende Aufgabenschafft, um eingehende Transaktionsanforderungen zu vereinfachen.Auroras Chief Technology Officer Arthur Qiang dazu: "DieseTechnologien beschleunigen die Transaktionsgeschwindigkeit von Aurorabeträchtlich.""Aurora ist das Produkt monatelanger Entwicklung unsererTech-Teams, die sehr viel Zeit und Arbeit in Aurora gesteckt haben.Wir haben viele Innovationen wie parallele Multi-Chain-Verarbeitung,erweiterbare Blockchain und Gruppierung von Clustern", kommentierteQiang. All diese Innovationen können theoretisch die uneingeschränkteVerarbeitungsgeschwindigkeit von Aurora gewährleisten.Nach der Rede wurde außerdem bekannt gegeben, dass Aurora demWorld Blockchain Council (WBC) beigetreten ist und einKooperationsabkommen mit BIT.GAME, XFurure und Light Secondunterzeichnet hat. Die Zusammenarbeit zwischen diesen Unternehmen undAurora beginnt nach der heutigen Bekanntgabe. Im Juni erwartet Aurora5-10 auf Blockchain basierende Spiele, 1-2 Management-Dapps und 12dezentrale Media-/Informations-Apps.Im Rahmen der Markteinführung hatte Aurora auch einige Festrednerzum Event eingeladen. Zu den namhaften Rednern gehörten David Song,WBC-Gründer, und Muhd Amrullah, Geschäftsführer & Gründer vonFacerecog. Ferner wurden auch Diskussionen zu den Themen öffentlicheChain, Blockchain und Gaming sowie Blockchain-Disruption inverschiedenen Branchen organisiert. Die Redner zeigten eine hoheWertschätzung für die Technologie und das Potenzial von Aurora.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/692850/Aqua_Zhao.jpgFoto:https://mma.prnewswire.com/media/692851/Arthur_Qiang.jpgFoto:https://mma.prnewswire.com/media/692852/Zhao_with_Aurora_Partners.jpgPressekontakt:Yang Hao+86 186 1195 4772yanghao@goopal.comOriginal-Content von: Aurora Chain, übermittelt durch news aktuell