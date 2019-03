Aurora Cannabis hat gerade einen zweifelhaften Meilenstein erreicht

Letztes Jahr brach die Marihuana-Industrie so viele Barrieren, dass es nicht mehr möglich war mitzuzählen. Abgesehen davon, dass wir gerade neun Jahrzehnte des Verbotes in Kanada beendet haben, haben wir auch gesehen, wie die U.S. Food and Drug Administration ihr allererstes aus Cannabis gewonnenes Medikament genehmigt hat, wie im Juli der erste Börsengang einer Cannabis-Aktie an der Nasdaq passiert war und Vermont Freizeit-Cannabis vollständig durch den Gesetzgebungsprozess legalisieren ließ. Alles in allem gab es 2018 weit über ein Dutzend Marihuana-Meilensteine.

Wenn sich der Vorhang 2019 schließt, werden wir auch für die Cannabis-Industrie zusätzliche Rekorde gesehen haben. Wir werden wahrscheinlich die größte Cannabisübernahme in den USA im Jahr 2019 abschließen – die Übernahme von Pharma Cann durch Med Men Enterprises im Wert von 682 Mio. US-Dollar – und könnten miterleben, wie Mexiko zum dritten Land mit legalem Freizeit-Pot wird

Die Anleger müssen das Schlechte mit dem Guten nehmen

Aber gleichzeitig werden wir eine Handvoll zweifelhafter Meilensteine bezeugen, von denen einer am Montag, den 4. März, von Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) gesetzt wurde.

In vielerlei Hinsicht ist Aurora Cannabis ein Trendsetter in der Cannabisindustrie. Aufgrund ihres Fokus auf den Ausbau der Produktionskapazitäten ist sie eine bevorzugte Position bei Millenials. Organische Kapazitätserweiterungen, zu denen Aurora Sky und Aurora Sun, Partnerschaften wie Aurora Nordic sowie die Übernahmen von Canni Med, Med Releaf und ICC Labs (um nur einige zu nennen) gehören, sollten das Unternehmen auf den richtigen Weg bringen, um bis 2021 oder 2022 rund 700.000 Kilogramm Jahresspitzenproduktion zu erzielen. Mit Ausnahme von Canopy Growth kommt kein anderer Anbaubetrieb auch nur in der Nähe von Aurora.

Aurora Cannabis hat auch bei der Expansion in Überseemärkte hervorragende Arbeit geleistet. Einschließlich des kanadischen Inlandsmarktes ist das Unternehmen in zwei Dutzend Ländern vertreten. Nur sehr wenige Anbaubetriebe können sogar behaupten, in einem Dutzend Ländern präsent zu sein, geschweige denn in zwei Dutzend. Wenn die Produktion in der gesamten Branche erhöht wird und getrocknete Cannabisblüten in Kanada (wie erwartet) mit einem Überangebot vertrieben werden, werden sich diese Auslandsmärkte als wertvoll erweisen, um das Überangebot (für medizinische Marihuanazwecke) abzubauen.

Aurora Cannabis schreibt Geschichte… positiv ist das aber nicht

Obwohl in vielerlei Hinsicht, hat Aurora auch seinen Rekord am vergangenen Montag eingestellt, als es seine Übernahme von Whistler Medical Marijuana für 175 Mio. kanadische Dollar (etwa 130 Mio. US-Dollar) abschloss, mit einem gewissen Makel versehen.

Auf den ersten Blick erscheint die Transaktion sinnvoll, da Aurora Cannabis eine bekannte Marke in British Columbia in sein Portfolio aufnimmt. Mit den bewährten Anbautechniken, die zu überdurchschnittlichen Erträgen führen, geht Aurora davon aus, dass die Anlage in Pemberton weit über 5.000 Kilogramm Jahreskapazität hinaus auf vielleicht bis zu 15.000 Kilogramm jährlich ausgebaut werden kann.

Aber Aurora bezahlte für diese Transaktion auf die gleiche Weise wie für so ziemlich jedes Geschäft, das man im letzten Jahr getätigt hat: durch die Veräußerung von Stammaktien, als gäbe es unendlich viele davon. Dabei wurden 13.667.933 Stammaktien an die Whistler-Aktionäre ausgegeben. Weitere 30 Mio. CAD in Aurora-Aktien sind nach der Lizenzierung der Anlage in Pemberton an die Aktionäre von Whistler zu zahlen, wobei 10 Mio. CAD an zusätzlicher aktienbasierter Vergütung zur Verfügung stehen, sobald die Anlage die volle Produktion erreicht hat.

Nachdem das zweite Quartal mit 998,1 Mio. ausstehenden Aktien in Kanada abgeschlossen wurde, hat Aurora die zweifelhafte Ehre, in weniger als fünf Jahren rund 1 Mrd. Aktien ausgegeben zu haben. Diese Aktien wurden für die Kapitalbildung, zur Erleichterung des Unternehmens und für die aktienbasierte Vergütung verwendet, die alle in der Anfangsphase ein notwendiges Übel waren.

Die Verwässerung des Aktienkapitals hat aber auch dafür gesorgt, dass die Investoren im vergangenen Jahr Werteinbußen erhalten haben. Während die Marktkapitalisierung von Aurora seit dem 1. Januar 2018 um 149 % gestiegen ist, hat der Aktienkurs von Aurora… nichts getan. Es ist um 0,4 % gesunken, was alles auf die anhaltende Verwässerung zurückzuführen ist. Seit dem Ende des Geschäftsjahres 2014 (das Geschäftsjahr von Aurora endet am 30. Juni) ist die Aktienanzahl von 16,15 Mio. auf etwa schätzungsweise 1,02 Mrd. angewachsen, einschließlich seiner jüngsten 51%igen Beteiligung an der portugiesischen Gaia Pharm. Das ist eine lächerliche Menge an Verwässerung in relativ kurzer Zeit, und es ist fast schon unerträglich, dass die Anleger bereit waren, die Augen davor zu verschließen.

Die Auswirkungen der aktienbasierten Verwässerung sind noch lange nicht überstanden.

Das Managementteam von Aurora hat die Verwässerung des Aktienkapitals erwähnt, aber auch auf positivere Dinge hingewiesen, einschließlich der Erwartung eines positiven EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) ab dem kommenden vierten Quartal des Geschäftsjahres. Aber wenn die Aktienzahl auf über 1 Mrd. steigt, wird sich das negativ auf das Ergebnis auswirken.

Jetzt mit mehr als 1 Mrd. Aktien wird Aurora mehr als 100 Mio. CAD an Nettogewinn benötigen, nur um 0,10 CAD an Gewinn pro Aktie zu generieren. Allerdings würde das Aurora ein KGV von 102 geben! Damit das Unternehmen ein vernünftiges KGV erzielen kann, wird Aurora wahrscheinlich mehr als 250 Mio. CAD bis 300 Mio. CAD Jahresgewinn erwirtschaften müssen. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2019 auf operativer Basis aber ganze 192 Mio. CAD verloren. Mit anderen Worten, diese Verwässerung hat kurzfristig geholfen, die Produktion zu erhöhen, aber nichts getan, um dem Unternehmen zu helfen, sein Ergebnis zu verbessern.

Schlimmer noch, diese Verwässerung ist noch lange nicht abgeschlossen. Wie Aurora mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Gaia Pharm und Whistler Medical Marijuana gezeigt hat, ist man der Ansicht, dass Wachstum durch Übernahmen der beste Weg nach vorne ist. Das ist eine Strategie, die eine hohe Ausgabe neuer Stammaktien erfordert. Außerdem waren zum 31. Dezember 2018 24,8 Mio. Optionen ausstehend, fast 44,2 Mio. Aktienoptionen und hunderte Mio. US-Dollar in Wandelschuldverschreibungen.

Die Ausgabe von 1 Mrd. Aktien ist ein zweifelhafter Meilenstein, aber Aurora Cannabis ist noch lange nicht fertig damit, seine Aktionäre zu verwässern, und das ist eine Schande.

