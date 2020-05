Aurora Cannabis: Der absolute Knall!

Der Kurs von Aurora Cannabis hat am Donnerstag alle Grenzen gesprengt. Während die Menschen einen Feiertag verbringen, konnte der Kurs binnen der ersten Handelsstunden am Donnerstag gleich einen Aufschlag in Höhe von gut 30 % für sich verbuchen. Dies wiederum ist ein ein Kursgewinn, der alles, was in den vergangenen Tagen geschah, ohnehin in den Schatten stellt. Kann es jetzt zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung