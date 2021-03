Aurora Cannabis – Die Stimme der Wahrheit!

Er war der Letzte seiner Art: Im Alter von biblischen 101 Jahren

verstarb vor einigen Tagen Lawrence Ferlinghetti in San Francisco.

Zusammen mit Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Michael McClure und Gary

Snyder gehörte er der Generation der „Beat-Poeten“ an, die Amerika

in seiner dunklen Epoche des Vietnam-Krieges literarisch

aufmischten.

Doch Ferlinghetti war noch mehr: Unternehmer, Verleger und

