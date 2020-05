Aurora Cannabis: Der Stand der Dinge!

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, wie es derzeit bei Aurora Cannabis aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Bei Aurora Cannabis sieht es nach einer Zeit der eher mauen Ergebnisse wieder viel besser aus. Was war geschehen? Die Entwicklung! Bei Aurora Cannabis hat sich der Reverse-Split beim Chartbild positiv bemerkbar gemacht, so dass der Wert nun wohl auch in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!