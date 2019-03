Aurora Cannabis: News sorgen für Furore

Weitere Suchergebnisse zu "Aurora Cannabis":

Bei Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) kommen die Käufer wieder scharenweise in die Aktie. Der Kursanstieg hat einen Namen: Nachdem Aurora am 13. März das Engagement von Milliardär Nelson Peltz als strategischen Berater verkündete, wurden so viele Aurora-Aktien an der NYSE gehandelt wie seit Monaten nicht mehr. Der Titel beendete den Tag mit einem Zugewinn von +13,94%.

Peltz und Aurora werden künftig zusammenarbeiten, um potenzielle Partnerschaften zu erschließen, die zu Auroras geplantem Eintritt in jedes der beabsichtigten Marktsegmente passen. Peltz genießt als ehemaliger CEO des größten Verpackungskonzerns der Welt und wegen anderen hochrangigen Posten (u.a. bei The Wendy’s Company und der ehemaligen H. J. Heinz Company vor der Fusion mit Kraft Foods) einen ausgezeichneten Ruf als Kenner der Food & Beverage-Branche. Peltz führt zudem erfolgreich die von ihm gegründete Vermögensverwaltung Trian Fund Management. Der Markt rechnet offenbar damit, dass Peltz dieses Wissen für Aurora bald in Form von Transaktionen umsetzt.

Terry Booth, Vorstandsvorsitzender von Aurora, kommentierte die Ernennung:

Wie wir ist auch Nelson der Ansicht, dass die Wertschöpfung langfristig allen Beteiligten zugute kommt. Wir freuen uns darauf, mit Nelson zusammenzuarbeiten, um unsere globale Führungsposition in der Cannabisbranche auszubauen, indem wir Aurora in jedem wichtigen Marktsegment von Cannabis positionieren.

Peltz bekommt die Möglichkeit knapp 20 Millionen Aurora-Aktien zum Preis von jeweils 10,34 kanadischen Dollar zu erwerben.

