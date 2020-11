Aurora Cannabis: Marihuana-Bestände im Aufschwung!

Die Cannabisvorräte sind nach der Wahl vom Dienstag auf Hochtouren gelaufen. Die in die Höhe schießende Marihuana-Gruppe wurde von Aurora Cannabis Inc. (NYSE:ACB) angeführt, die allein in den vergangenen zwei Tagen um 135% gestiegen ist.

Wähler in New Jersey, Arizona, South Dakota und Montana legalisierten den Freizeit-Marihuanakonsum am Wahltag, während South Dakota und Mississippi auch medizinisches Marihuana legalisierten.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung