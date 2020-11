Aurora Cannabis: Es macht sich wieder Ernüchterung breit!

Schon die Aussicht auf einen Wahlsieg Joe Bidens beflügelte die Aurora Cannabis-Aktie und ließ diese in Richtung auf ihren 50-Tagedurchschnitt vorrücken. Als die Gewissheit über den Wahlsieg zunahm, kannten die Bullen kein Halten mehr. Der Kurs explodierte und stieg in der Spitze bis zum 9. November auf ein Hoch bei 12,22 Euro an.

