Aurora Cannabis: Endlich ein Top-Signal?

Aurora Cannabis ist am Freitag um gut 1 % nach oben geklettert. Dies ist ein erstes kleines Zeichen für eine stärkere Phase, nachdem der Wert zuvor massiv unter Druck geraten war. So gab es zuletzt sogar Stimmen, dass die Aktie einen Ausverkauf erlebe. Dies hat sich aktuell nicht bestätigt. Der Wert notiert nun allerdings durchaus in einem roten Bereich.

Top-Signal – Bodenbildung?

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung