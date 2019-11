Aurora Cannabis: Darauf kommt es jetzt an

Weitere Suchergebnisse zu "Aurora Cannabis":

Aktien von Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) zeigten sich in der letzten Handelswoche sehr schwankungsfreudig. Auf den scharfen Abverkauf auf bis zu 2,14 US-Dollar am Dienstag folgte ein ebenso ausgiebiger Rebound, der den Kurs in der Spitze auf 3,25 US-Dollar am Donnerstag führte. Aktuell hält das Papier bei 2,70 US-Dollar.

Die „Buy the Dip"-Strategie hat sich als goldrichtig erwiesen: Investoren, die meinem Tipp



