Aurora Cannabis: Da muss noch mehr kommen!

Nachdem die Aktie von Aurora Cannabis ins Bodenlose gestürzt war, gab es in der laufenden Woche wieder so etwas wie ein Lebenszeichen zu beobachten. Es gelang dem Titel, sich von etwa 1,40 Euro auf bis zu 1,68 Euro im Hoch zu verbessern, was einem Plus von rund 20 Prozent entspricht. Das klingt im ersten Moment jedoch besser, als es tatsächlich ist.

Euphorie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung