Aurora Cannabis: Im Blickpunkt!

Starke Nerven brauchten Anleger/Trader zuletzt bei der Aktie der Aurora Cannabis Inc. (kurz „Aurora Cannabis“). Von unter 4 Euro im August auf über 9 Euro im Oktober – um dann wieder kräftig zu korrigieren. Ein Musterbeispiel für einen volatilen Kursverlauf. Aurora Cannabis ist – wie der Name schon nahelegt – in der Cannabis-Branche aktiv und ist da laut eigenen Angaben eines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.