Aurora Cannabis: Bildet sich hier endlich ein Boden?

Wenig Grund zur Freude hatten in den vergangenen Monaten die in der Aurora Cannabis-Aktie investierten Anleger. Nach einem steilen Anstieg im Mai, der den Kurs von einem Tief bei 4,84 Euro bis auf 19,20 Euro explodieren ließ, ging die Aktie anschließend in eine beständige Abwärtsbewegung über.

Sie setzte sich auch im September fort und ließ den Kurs im Tief bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung