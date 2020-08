Aurora Cannabis: Anstieg oder Abverkauf ins nichts!

Nachdem einige Analysten das Kursziel für

Aurora

Cannabis zusammengestrichen haben, war es für uns Zeit, den

Chart des Cannabis-Produzenten nochmals unter die Lupe zu

nehmen.

AURORA: ACB // ISIN: CA05156X1087

Aurora Cannabis: Szenario 1 Primärszenario

Wenn wir die letzten Bewegungen der Aktie im Chart ansehen, so

müssen wir davon ausgehen, dass hier das korrektive Tief in ii (im

Chart in

Den kompletten Artikel finden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung