Aurora Cannabis Aktie startet erfolgreich in den Oktober

Nach einer Handelswoche, die von deutlichen Schwankungen gekennzeichnet war, startete die Aurora Cannabis Aktie erfolgreich in die neue Woche. Bereits am Vormittag stand ein deutliches Plus von 4,27 Prozent zu Buche, über das sich die Anleger freuen konnten. Damit stieg der Kurs zuletzt auf 8,55 Euro und bestätigte damit den jüngsten Aufwärtstrend. Bereits seit Freitag scheint sich der Einzelwert im Aufwind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.