Aurora Cannabis Aktie mit starker Wochenbilanz

Die Aurora Cannabis Aktie musste am Donnerstag ein deutliches Minus hinnehmen. Das Papier verlor 2,61 Prozent und notierte zuletzt bei 7,85 Euro. Nachdem der Kurs zuletzt sprungartig auf 8,80 Euro gestiegen war, folgte nun die erwartete Gegenbewegung der Aktie. Auf Wochensicht bleibt den Aktionären dennoch ein Plus von etwa 4,3 Prozent, welches bereits am Freitag weiter ausgebaut werden könnte.

Aurora Cannabis Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.