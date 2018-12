Aurora Cannabis-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Die Aktie von Aurora Cannabis ist in den vergangenen Tagen wieder schwächer geworden. Am Montag ging es um weitere etwa 2,5 % nach unten und auch am Dienstag ist keine Besserung in Sicht. Die Abwärtsspirale dreht sich weiter. Nun sind die Notierungen teils unter 5 Euro gerutscht, gemessen am Euro-Kurs. Noch immer sind die Bewertungen nicht eindeutig unter diese letzte Unterstützung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.