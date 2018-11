Aurora Cannabis Aktie: Mit schwachem Erfolg ins Wochenende

Die Aurora Cannabis Aktie konnte am Freitag noch einmal Kursgewinne erzielen, ehe sich der Wert ins Wochenende verabschiedet. An den europäischen Börsen lag das Plus bereits am Vormittag bei rund 1,8 Prozent. Die neue Notierung von 6,06 Euro sichert zunächst die wichtige 6-Euro-Marke. Von diesem Widerstand aus könnte es in den kommenden Tagen wieder nach oben gehen.

Aurora Cannabis Aktie: Eine weitere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.