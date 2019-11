Aurora Cannabis Aktie: Ein neuer Trend!

Aurora Cannabis könnte nach einem Gewinn von mehr als 6 % am Freitag jetzt zu einem der neuen Stars der Börsen werden, so die erste Hoffnung von Analysten und wohl insbesondere Investoren. Die Aktie ist mit nunmehr 3,45 Euro nahe an den ersten kleinen Hürden an den Märkten. Die Chancen sind jedoch weiterhin begrenzt.

Vorsicht: Aktie im Branchenhype

