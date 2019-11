Aurora Cannabis Aktie: Der nächste Traum!

Aurora Cannabis leidet nach Meinung von Beobachtern, Analysten und Kritikern derzeit noch immer an Short-Sellern. Das Unternehmen stünde damit aktuell sowohl wirtschaftlich als auch technisch betrachtet unter erheblichem Druck. Der gesamte Sektor steht noch unter Beobachtung. So sind die Wachstumserwartungen für den Sektor mittlerweile deutlich enttäuscht worden. In verschiedenen Regionen wird Cannabis zwar zusehends legalisiert. Auf der anderen Seite jedoch steht, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung