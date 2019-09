Aurora Cannabis Aktie: Das ist traurig!

Aurora Cannabis ist in den vergangenen Handelstagen relativ schlecht in den Herbst gestartet. Der Wert zuletzt sogar unter die Marke von 5 Euro gesunken. Dabei allerdings konnte sich der Kurs nun wieder um 2 % nach oben klettern. Das heißt, der Boden könnte langsam wieder gefunden sein. Die Aktie könnte nach Ansicht der langfristig orientierten Analysten und Investoren vergleichsweise schnell in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung