Aurora Cannabis-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

In den vergangenen Jahren war Cannabis eines der Hype-Themen an den Börsenplätzen. Dabei spielte es kaum eine Rolle, in welches der vielen Cannabis-Unternehmen man sein Geld investierte. Die einfache Rechnung lautete: mit Marihuana kann man in kurzer Zeit viel Geld verdienen. Die starken Kurszuwächse in den Anfangsjahren nahmen dabei einiges vorweg. Noch bevor die Unternehmen überhaupt Gewinne erwirtschafteten, erreichten sie eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung