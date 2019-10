Aurora Cannabis Aktie: Der große Schwindel….

Aurora Cannabis ist in vielen Analysen der vergangenen Monate als großer Hype bezeichnet worden. Dies ist wohl Geschichte. Denn auch aktuell mehre sich trotz eines Gewinns von +1,24 % die kritischen Stimmen. Zahllose Analysten, die noch in den vergangenen Tagen ein mögliches Comeback in Aussicht gestellt hatten, rudern nun zurück. Die Gründe sind vielfältig.

Aurora: Keine Chance?

Das Unternehmen lebt immer noch mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung