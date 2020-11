Aurora-Cannabis-Aktie: Ein einziges Kurs-Massaker!

Ende der letzten Woche noch zeigte die Aurora-Cannabis-Aktie, dass noch Leben in ihr steckt. Mit dem schwer angeschlagenen Titel ging es von Donnerstag bis Freitag um mehr als 130 Prozent (!) in die Höhe. Das war in erster Linie auf die US-Wahlen zurückzuführen. Nicht nur zeichnete sich immer mehr ab, dass Joe Biden diese für sich entscheiden würde. Darüber hinaus wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung