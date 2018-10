Aurora Cannabis Aktie: Wie geht es jetzt weiter?

Anleger von Aurora Cannabis mussten am vergangenen Dienstag einen kräftigen Dämpfer hinnehmen. An der Heimatbörse ging es für die Aktie des Unternehmens um satte 11,7 Prozent bergab. Experten gehen davon aus, dass aus Cannabis-Aktien nach der Legalisierung in Kanada am 17. Oktober jetzt erst einmal die Luft raus ist. Außerdem könnten auch logistische Probleme im Land auf die Stimmung der Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.