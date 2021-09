Aurora Cannabis Aktie: Wie geht es für die Aktie weiter?

Die Aktien von Aurora Cannabis Inc.(NASDAQ:ACB) werden am Dienstag höher gehandelt, obwohl das Unternehmen einen Gewinn meldete, der die Schätzungen verfehlte. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 54,8 Millionen C$ und verfehlte damit die Analystenschätzung von 56,4 Millionen C$.

Aurora Cannabis stieg am Dienstag bei Börsenschluss um 6,66% auf $6,81.

