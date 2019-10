Aurora Cannabis Aktie: Wie betäubt…

Aurora Cannabis ist auch am Donnerstag weiter langsam nach unten gerutscht. Das Cannabis-Unternehmen musste einen minimalen Abschlag hinnehmen und untermauert seinen derzeitigen Status.

Im Einzelnen: Auch am Mittwoch oder am Donnerstag sind keine entscheidenden neuen oder wichtigen Fakten bekanntgeworden, die den Kurs des Unternehmens entscheidend beeinflussen könnten. Vielmehr diskutiert der Markt zwar teils eine Studie, die dem Cannabis-Markt in Kanada eine größere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung