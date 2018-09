Aurora Cannabis-Aktie: Wer kann es sich leisten, hier nicht dabei zu sein?

Aurora Cannabis ist in den vergangenen Tagen schon massiv nach oben getrieben worden. Auch am Dienstag ging es für die Aktie aus dem Hype-Sektor um noch einmal gut 2,5 % aufwärts. Dies signalisiert eine weitere Stärke und verschafft der Aktie aus charttechnischer Perspektive die Chance, nun zumindest bis auf 10 Euro zu klettern. Das kurzfristige Kurspotenzial beläuft sich also demnach auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.