Aurora Cannabis Aktie: Wenn das mal nicht zu viel des Guten ist…

Ja, Joe Biden wird am 20. Januar als neuer Präsident der USA vereidigt werden. Ja, das Marktumfeld der Cannabis-Branche dürfte sich dadurch zumindest politisch deutlich verbessern. Ob aber eine tatsächliche Legalisierung von den Demokraten erreicht werden kann, dürfte aufgrund der wohl bestehenden Mehrheit der Republikaner im Senat eher anzuzweifeln sein. Somit scheinen die Kursgewinne in Höhe von 234 %, die in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung