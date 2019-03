Aurora Cannabis-Aktie: Weiter, immer weiter!

Die Aktie von Aurora Cannabis ist weiter auf dem Vormarsch und hat in diesem Jahr bereits 75 Prozent an Wert hinzugewonnen. Am Mittwoch gelang der Sprung über die 8,00-Euro-Marke, was weitere Kurssteigerungen zur Folge haben könnte.

Auf der Oberseite sind die nächsten Ziele nun klar definiert: die beiden Tops von Januar 2018 bei 9,45 und 9,65 Euro sowie das Allzeithoch bei 10,05

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.