Aurora Cannabis-Aktie: Was passiert hier gerade?

Nach den horrenden Verlusten am Montag zeigt sich der DAX am Dienstag wieder leicht erholt. Am Vormittag konnte zeitweise die 11.000-Punkte-Marke zurückerobert werden, nachdem es am Vortag zum größten Einbruch seit den Ereignissen vom 11. September gekommen war. Zuvor hatten bereits die großen asiatischen Indizes wie der NIKKEI 225 in Japan und der Hang Seng in Hong Kong leicht zulegen können.



