Aurora Cannabis Aktie: Was ist da bloß los? Kurs steigen nachrichtenlos…

Die Aktie von Aurora Cannabis ist wieder auf dem Weg nach oben, meinen statistisch orientierte Analysten. Wie am Dienstag bereits, als die Aktie fast 8 % gewann, ging es auch am Mittwoch zunächst aufwärts. Allerdings sehen Analysten darin noch kein entscheidendes Signal für ein Comeback in den Aufwärtstrend.

Vorsicht Falle

Denn die Aktie ist in den Tagen zuvor relativ massiv gefallen. Alleine am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung