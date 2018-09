Aurora Cannabis Aktie: Was bringt die neue Woche?

In den letzten vier Wochen konnte die Aktie von Aurora Cannabis an den Märkten durchaus überzeugen. Trotz einiger Verluste kurz vor dem Wochenende blicken Anleger derzeit auf Zugewinne in Höhe von 46 Prozent seit Mitte August. Ob die Ralle sich in der neuen Woche fortsetzen wird, darf aber derzeit eher bezweifelt werden. Zu viele Anzeichen deuten auf eine eher bedrückte Stimmung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.