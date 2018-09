Aurora Cannabis Aktie: Von Korrektur keine Spur!

Aurora Cannabis startete am Montag noch vergleichsweise schwach in den Handel, doch von einer anhaltenden Korrektur kann wohl keine Rede sein. Schon gestern konnte das Papier die anfänglichen Verluste im Laufe des Tages locker wieder aufholen und am Dienstag kam es am Morgen zu weiteren Kursgewinnen.

Die Aktie von Aurora Cannabis konnte damit die Linie bei 8 Euro komfortabel wieder überschreiten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.