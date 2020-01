Aurora Cannabis Aktie: Die Unterstützung bröckelt!

Die Gegenbewegung bei der Aktie von Aurora Cannabis ist kürzlich schon wieder schwer ins Stocken gekommen. Am Freitag verlor der Titel um 2,25 Prozent an Wert und fiel dadurch auf 1,82 Euro zurück. Damit notieren die Anteile zwar noch ein gutes Stück über dem letzten Zwischentief bei 1,51 Euro. Es geht aber bereits schwer in Richtung wichtiger charttechnischer Unterstützungen.

