Aurora Cannabis Aktie: Und tschüss?

Das ist ja auch eine indirekte Botschaft. Bekanntlich gab es bei Aurora Cannabis einen Wechsel im obersten Management. Der bisherige CEO und auch Gründer Terry Both hatte angekündigt, in den Ruhestand zu gehen. Es sei noch viel zu tun, aber das Timinig sei richtig, nun seinen Rückzug zu verkünden, so hieß es von ihm sinngemäß bereits im Februar. Seitdem ist als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung