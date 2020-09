Aurora Cannabis-Aktie: Der Traum ist ausgeträumt!

Noch vor etwa zwei Jahren war Aurora Cannabis so etwas wie an Shooting Star an den Märkten. Die Analysten überschlugen sich nur so mit ihren Prognosen und auch die Anleger waren bester Dinge. Die Legalisierung von Cannabis in Kanada wurde als riesige Chance verstanden, zudem rechneten nicht wenige mit einer Legalisierungswelle in Europa sowie anderen Teilen der Welt. Heute wissen wir, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung