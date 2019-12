Aurora Cannabis-Aktie: Stürzt die Aktie weiter ab?

Die Aurora Cannabis-Aktie hat am Dienstag starke Verluste hinnehmen müssen, sodass die erhoffte Bodenbildung erneut zur Disposition steht. Der Anteilsschein büßte im Tagesverlauf mehr als 7 Prozent ein und sackte bis auf 2,12 Euro ab. In den letzten Wochen hatten die Anleger den Kurs knapp oberhalb der 2,00-Euro-Marke wieder stabilisieren können und so die Hoffnung auf eine erfolgreiche Bodenbildung geweckt. Ob ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



