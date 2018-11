Aurora Cannabis Aktie: Stimmung trotz Gewinn getrübt

Die lang ersehnten Gewinne zeigten sich für die Aurora Cannabis Aktie erst am Donnerstag. Mit einem Plus von mehr als drei Prozent ging es an der Börse Stuttgart auf 6,22 Euro nach oben. Doch diese Impulse reichen nicht aus, um die trübe Stimmung zu beseitigen. Die Verluste der vergangenen sieben Tage belaufen sich noch immer auf klare elf Prozent.

Aurora Cannabis Aktie: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.