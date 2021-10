Aurora Cannabis-Aktie: Spende an Umweltinitiative!

Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ: ACB) (TSX:ACB) gab am Dienstag bekannt, dass es

$50.000 an New Acre Project zur Unterstützung von Alternative Land Use Services, einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf Landwirtschaft und Artenvielfalt konzentriert.

Mit der Spende sollen Umweltprogramme in den Gemeinden finanziert werden, in denen Aurora-Anlagen angesiedelt sind.

Mit der Spende von Aurora in Höhe von 50.000 Dollar wird ALUS 50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung