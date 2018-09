Aurora Cannabis Aktie: So darf es weitergehen!

Die Aktie von Aurora Cannabis macht in der neuen keine Anstalten einer Korrektur. Stattdessen kam es am Montag zu deutlichen Kursgewinnen. Um 4,7 Prozent konnte der Titel sich verbessern und damit wieder die Linie bei 6 Euro knacken. Damit ist die Aktie in bester Lage, um das letzte Zwischenhoch bei 6,10 Euro wieder in Angriff zu nehmen. Bei einem Ausbruch darüber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.